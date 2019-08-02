Венесуэла для преодоления топливного кризиса, по некоторым данным, прибегла к помощи России

За последние два месяца в латиноамериканскую страну было отправлено свыше 600 тысяч баррелей бензина – сообщает Блумберг со ссылкой на источники, осведомленные о передвижениях судов. Как утверждается, топливо грузят в черноморском порту Тамань и отправляют на Мальту, а оттуда на других танкерах уже до точки назначения. На транспортировку уходит около месяца.

Все используемое в Венесуэле топливо импортное. Страна испытывает сложности с собственным сырьем из-за поломок на НПЗ. До введения американских санкций Каракас закупал бензин в Индии и США.