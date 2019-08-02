КНДР провела новые ракетные испытания

По словам собеседников Рейтер – двух американских чиновников – запуск был схож с предыдущими, которые сделал Пхеньян.

Южная Корея зафиксировала два пуска с территории северного соседа на прошлой неделе. Позже в КНДР эту информацию подтвердили, назвав учения «предупреждением» Сеулу. Тогда президент США отметил, что не видит в запусках ничего необычного, так как речь не идет о ядерном оружии. В этот раз Дональд Трамп также не высказал озабоченности, сказав, что по-прежнему сохраняет настрой на переговоры с Пхеньяном.