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02:04, 02 августа 2019

Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон продлить договор СНВ-3

Антониу Гутерриш обратился к странам в ходе очередного брифинга для журналистов, также выразив сожаление по поводу решения США выйти из другого важного договора – о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Его действие истекает сегодня. По словам Гутерриша, с завершением ДРСМД «мир потеряет препятствие перед ядерной войной».
В феврале этого года Вашингтон заявил о приостановке участия в договоре и угрозе выхода из него через полгода. США и Россия взаимно обвиняют друг друга в нарушении пунктов соглашения.



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