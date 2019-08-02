Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон продлить договор СНВ-3

Антониу Гутерриш обратился к странам в ходе очередного брифинга для журналистов, также выразив сожаление по поводу решения США выйти из другого важного договора – о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Его действие истекает сегодня. По словам Гутерриша, с завершением ДРСМД «мир потеряет препятствие перед ядерной войной».

В феврале этого года Вашингтон заявил о приостановке участия в договоре и угрозе выхода из него через полгода. США и Россия взаимно обвиняют друг друга в нарушении пунктов соглашения.