Выпущенные из так называемой «китовой тюрьмы» косатки и белухи снова объединились

Это отметили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. По словам ученых, речь идет о животных, выпущенных в разное время. Первая партия попала в Охотское море в конце июня, вторая – в середине сентября. Теперь они снова держатся вместе.

Около 100 косаток и белух были выловлены в прошлом году для продажи в китайские океанариумы. В связи с незаконным отловом и жестоким обращением возбуждены административные и уголовные дела.