В Москве задержан шестой фигурант дела о массовых беспорядках

По данным ТАСС, лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина повторно доставят на допрос в Следственный комитет.

Ранее было известно о пяти обвиняемых, причем один из них – Евгений Коваленко уже арестован по делу о нападении на полицейского. Однако агентство называло мужчину в числе обвиняемых в массовых беспорядках. Само дело было возбуждено после акции за свободные выборы, которая прошла в столице в прошлую субботу. Ранее сообщалось, что у следствия есть доказательства причастности к преступлению более 10 человек.