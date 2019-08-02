США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов

Об этом в твиттере написал глава Белого дома Дональд Трамп на фоне провалившихся торговых переговоров. Президент отметил, что новые санкции не пересекаются с прежними, которые включали 25-процентную пошлину. По словам Трампа, дополнительные тарифы вступят в силу с 1 сентября и подобная практика продолжится до тех пор, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговую сделку. Новая встреча представителей двух стран, ориентировочно, запланирована на начало осени.

На фоне этой новости котировки нефти на бирже начали стремительное снижение.