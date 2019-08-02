Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас попросил прощения у поляков за подавление Варшавского восстания

Оно началось ровно 75 лет назад.

Хайко Маас приехал в Варшаву по приглашению своего польского коллеги Яцека Чапутовича для участия в мероприятиях поминовения жертв Варшавского восстания. В 1944 году фашистские оккупанты почти полностью разрушили столицу Польши после 63 дней ожесточенного сопротивления ее жителей. Около 200 тысяч поляков погибли во время боев и в ходе устроенной подразделениями СС расправы.

Посетив музей Варшавского восстания, глава германского дипведомства попросил прощения за ужасные преступления национал-социалистов. «Я приехал сюда, чтобы почтить память погибших, их семей и раненых, поскольку я хочу просить у польского народа прощения. Я стыжусь за страдания, которые были причинены немцами и от имени немцев вашей стране», — заявил Маас в своей речи.

Министр иностранных дел ФРГ предложил основать в Берлине мемориал памяти польских жертв фашисткой оккупации. Хайко Маас подчеркнул, что подобный жест примирения был бы важен не только для Польши, но и для Германии.