Авиабилеты могут вновь подорожать

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает системы бронирования перенести в Россию серверы и базы данных. В случае отказа авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут работать с системами бронирования. Идею чиновники продвигали на протяжении нескольких лет. Иностранными системами бронирования пользуются почти все крупные российские авиакомпании. Именно с этим, как пишет интернет-издание The Bell, связывают предстоящее повышение стоимости.