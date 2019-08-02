Пикеты в защиту горящих лесов Сибири пройдут сегодня в российских городах

Площадь пожаров превысила 3 миллиона гектаров.

От Калининграда до Владивостока — в десятках российских городов сегодня пройдут одиночные пикеты, посвященные масштабным пожарам, охватившим сибирские леса. Призывы провести такую акцию появились в инстаграме и в телеграм-канале «#НаПикетЗаСибирь». Активисты обсуждают планы в чатах, созданных по этой теме специально для их городов. Пикеты предлагается организовать в любое удобное время в людном месте, с соблюдением законодательства. Главное – привлечь внимание к проблеме. Организаторы также сообщили о том, что готовят обращения в правоохранительные органы в связи с бездействие должностных лиц, допустивших распространение пожаров. Следственный комитет ранее возбудил первое уголовное дело в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Их подозревают в халатности из-за того, что они не предприняли необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Обыски провели в министерстве, региональном управлении МЧС России и лесопожарном центре.

Из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации объявлен в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и Бурятии. Более 800 населенных пунктов попали в зону задымления. Дым уже достиг США и Канады