Пресненский суд рассмотрит вопрос об аресте первых пяти обвиняемых по делу о массовых беспорядках

Первым пяти задержанным в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках в минувшую субботу в центре Москвы Пресненский суд сегодня определит меру пресечения.



В массовых беспорядках обвинили несколько человек. В их числе участники акции за честные выборы Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, а также волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Алексей Миняйло. Из фабулы обвинения следует, что фигуранты дела распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в силовиков, прорвали оцепление, применяли насилие к сотрудникам Росгвардии, рассказали адвокаты. Первым фигурантом уголовного дела стал Жуков. Его также обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни. Поводом стало видео, на котором мужчина пытается сорвать шлем с сотрудника ОМОНа, сообщила адвокат обвиняемого Светлана Байтурина. Ей неизвестно, какие именно беспорядки устроил подзащитный. Волонтёра Алексея Миняйло задержали накануне после обысков, которые начались рано утром. Молодой человек, который проводит голодовку в знак солидарности с Соболь, сказал следователям, что не участвовал в акции, поскольку был в Хамовническом суде, где её поддерживал. Всех задержанных следствие попросит арестовать.

Более полусотни арестованных по административным делам допросят как свидетелей по делу о беспорядках, рассказал Интерфаксу информированный источник. Для этого их вчера привезли в Подмосковье, где как туманно сообщает агентство «на востоке Московской области размещён штаб по расследованию дела». У всех опрошенных возьмут образец ДНК.