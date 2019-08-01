Федеральная антимонопольная служба в Перми не нашла нарушений в рекламе шаурмы, которая оскорбила верующих

На рекламе кафе «Шаурма не за горами» была изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы. Это вызвало недовольство местной епархии. Однако, как сказали в управлении ФАС по региону, они не нашли нарушение закона о рекламе, поскольку его действия не распространяются на сайт компании или группы в социальных сетях, — пояснили чиновники свою позицию ТАСС. Впрочем, из-за недовольства церкви, само кафе удалило свою рекламу из интернета.