Российское посольство в Британии называет необъективным освещение местными журналистами протестов в Москве

В дипмиссии напомнили, что акция не была согласована и об этом предупреждали власти. Кроме того, представители посольства утверждают, сам митинг был скоординирован и тщательно спланирован. В сообщении на сайте дипломатической миссии в Лондоне говорится, что британские журналисты в то же время не обращают внимания на жесткие действия полиции в собственной стране. К примеру, задержание пятисот участников экологической акции в апреле этого года. В Москве в результате протестов в субботу были задержаны более 1300 человек.