Российский МИД считает проявлением русофобии проект американских санкций по газопроводу «Северный поток-2»

Как сказал агентству ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова, сейчас речь идет лишь об обсуждении пакета мер. Не все то, что обсуждается, позже принимается, — пояснила она. За последние восемь лет, добавила Захарова, Вашингтон вводил против Москвы санкции по разным поводам уже более семидесяти раз. Законопроект о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода из России, накануне одобрил комитет сената США по международным делам.