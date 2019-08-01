Жители Красноярска вышли на митинг с требованием отставки губернатора региона Александра Усса

Акция была согласована мэрией города. По данным сайта «Сибирь Реалии», в ней участвовали более двух тысяч человек. В вину губернатору ставят презрительное отношение к жителям региона, а также трату средств на пропаганду вместо борьбы с лесными пожарами. Усс возглавил регион два года назад. На днях он утверждал, что тушить пожары не нужно. Это природное явление, с которым бороться бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно, — говорил чиновник.