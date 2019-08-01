Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, по некоторым данным, написал заявление об отставке

Он проработал в этой должности чуть больше двух месяцев.

Андрей Богдан написал заявление об увольнении с поста главы офиса украинского президента по собственному желанию. Об этом агентству «Интерфакс»-"Украина" сообщил источник в офисе. Фотографию документа опубликовали и украинские СМИ – это рукописное заявление, даты и подписи на нем не видно. При этом заместитель Богдана Руслан Рябошапка в комментарии телеканалу «Наш» опроверг информацию о том, что его руководитель подал в отставку. Напомним, что политик был в команде Владимира Зеленского с самого начала его президентской кампании, выступал в качестве юридического советника. Сразу после инаугурации он возглавил офис нового лидера страны. Вскоре против Зеленского подали иск с требованием отменить указ о назначении Богдана, поскольку он с 2010 по 2014 год занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике. А значит, в соответствии с законом о люстрации он не может возглавлять офис президента. Богдан же подчеркивал, что он занял пост на законных основаниях, поскольку эта должность с недавних пор не считается государственной службой. Верховный суд отказался рассматривать иск о неправомерности назначения.

Официального заявления об отставке Андрея Богдана в офисе Владимира Зеленского пока не делали.