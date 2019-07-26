Следователи предъявили обвинения пяти задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве

Сообщается, что завтра Пресненский суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Сами фигуранты этого дела вины не признают. Как следует из фабулы обвинения, фигуранты дела якобы распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в силовиков, прорвали оцепление полиции и применяли насилие к сотрудникам МВД. Журналист Максим Шевченко считает, что никаких массовых беспорядков со стороны москвичей не было. Шевченко настаивает, что беспорядки устраивала власть.

Как отмечает корреспондент «Медиазоны» Дмитрий Швец, статья о массовых беспорядках в Уголовном кодексе применяется довольно редко. Дмитрий Швец добавил, что применение статьи о массовых беспорядках несколько отличается от того, что произошло в Москве в прошлую субботу.

Тем временем, агентство «Интерфакс» передает со ссылкой на свои источники, что тех, кто оказался под административным арестом, свозят в некий штаб по расследованию дела о беспорядках. Он находится на востоке Московской области. Сообщается, что следователи планируют допросить более пятидесяти человек, а также взять у них образцы ДНК.