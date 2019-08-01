Министр иностранных дел Германии попросил прощения у граждан Польши за преступления нацистов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у граждан Польши за преступления нацистов. Об этом он сказал на церемонии в честь 75-летия Варшавского восстания. Как сказал Маас, он чувствует стыд за то, что было совершенно в Польше Германией и во имя Германии. Кроме того, ему стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали. Торжественные мероприятия прошли сегодня в варшавском районе Воля, где в дни восстания в 44-ом году эсэсовцы убили около 50 тысяч мирных граждан.