Налоговая служба проводит внеплановую проверку телеканала «Дождь»

Ему дали десять дней для подготовки необходимых документов, — рассказала гендиректор телекомпании Наталья Синдеева. По ее словам, из опроса следует, что налоговые органы интересуются источниками финансирования телеканала. Синдеева, как пишет интернет-издание «Медиазона», не исключила, что это может быть связано с трансляциями субботних протестов в эфире канала. В тот день в редакцию «Дождя» пришла полиция. Она вручила вызов на допрос главному редактору телеканала Александре Перепеловой.