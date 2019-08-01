Мэрия Москвы согласовала проведение акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

Она должна пройти 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Как сказали в департаменте региональной безопасности города агентству «Интерфакс», организаторы заявили участие до ста тысяч человек. Между тем, ранее в мэрии были направлены заявки на проведение в эту субботу пикетов на Бульварном кольце Москвы. Ранее сообщалось, что незарегистрированные кандидаты и их сторонники хотят организовать прогулку по бульварам.