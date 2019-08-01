Правительство России решило выделить дополнительно 200 миллионов рублей на съемки фильма «Нюрнберг». Картину готовят к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Распоряжение о дополнительном финансировании из резервного фонда подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сказали агентству «Интерфаксу» в Министерстве культуры, ранее съемочной группе была оказана финансовая поддержка в размере 45 миллионов рублей. В ведомстве пояснили, что дополнительные деньги потребовались на архивную работу, экспедиции и спецэффекты. Началась ли съемка фильма, пока не уточняется.