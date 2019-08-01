Сеть Твиттер, как утверждают в РКН, выплатила штраф за нарушение закона о хранении персональных данных

Сеть микроблогов Твиттер, как утверждают в Роскомнадзоре, выплатила штраф за нарушение закона о хранении персональных данных. Речь шла о сумме в 3 тысячи рублей, — передает агентство ТАСС. Этот штраф был наложен Мировым судом Москвы. Твиттер ранее не предоставил вовремя информацию о том, что он перенес в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Такой же штраф был наложен и на социальную сеть Фейсбук.