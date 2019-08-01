Российский МИД считает провокационным решение генсека ООН расследовать инциденты в сирийском Идлибе

Российский МИД считает провокационным решение генсека ООН Антониу Гутерриша расследовать инциденты в сирийском Идлибе. Ранее в рамках ООН была создана внутренняя комиссия. Она должна изучить обстоятельства нападений на объекты инфраструктуры на северо-западе Сирии после подписания соглашения о деэскалации в сентябре прошлого года. По словам представителей российского внешнеполитического ведомства, с инициативой создать такую комиссию выступали страны, которые настроены враждебно по отношению к нынешнему руководству Сирии. В постпредстве России при ООН сказали агентству ТАСС, что Гутерриш принимал решение о расследовании авиаударов под давлением.