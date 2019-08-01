Россия помогает Венесуэле преодолеть топливный кризис, — утверждает агентство Bloomberg. По его сведениям, только в июне и июле Каракас получил более 600 тысяч баррелей бензина и полумиллиона баррелей сырья для его производства. Сразу несколько человек, знакомых с деталями операции, рассказали агентству, что грузы отправляются из черноморского порта Тамань на Мальту, а потом их передают другим судам, направляющимся непосредственно в Венесуэлу. Республика вынуждена импортировать топливо на фоне поломок собственных нефтеперерабатывающих заводов. В Венесуэле обострился экономический, социально-политический кризис. Он сопровождается резким обнищанием населения.