Генсек ООН призвал Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его действие истекает в 2021-м году, но обе стороны имеют право договориться о пролонгации еще на пять лет. Вопрос об СНВ-3 возник после того, как США приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Гутерриша, в ООН обеспокоены предстоящим прекращением действия этого соглашения. Как ожидается, уже завтра договор, заключенный более 30 лет назад между СССР и США, прекратит свое существование.