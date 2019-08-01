Власти Ирана готовятся к развитию событий по худшему сценарию

Об этом сказал президент страны Хасан Роухани. В телеобращении к соотечественникам он предупредил, что впереди страну ждет трудная битва, поскольку американские санкции негативно отразились на экономике республики. Роухани добавил, что руководство государства было готово пойти на многое ради сохранения ядерной сделки с Западом. Тем не менее, он уверен, что Тегеран одержит победу. В последнее время в отношениях между США и Ираном накалилась обстановка.