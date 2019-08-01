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20:01, 01 августа 2019

Российское правительство планирует разрешить продажу алкоголя и лекарств через интернет со следующего года

Такое поручение дал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Это следует из протокола совещания, которое прошло в середине прошлого месяца, — пишет издание РБК. В Госдуму ранее был внесен законопроект о продаже лекарств, в том числе через интернет. Он уже принят в первом чтении, но второе пока отложено. Профильные ведомства предлагают ряд поправок, в том числе, ограничение торговли лекарствами в интернете Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем.



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