Российское правительство планирует разрешить продажу алкоголя и лекарств через интернет со следующего года

Такое поручение дал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Это следует из протокола совещания, которое прошло в середине прошлого месяца, — пишет издание РБК. В Госдуму ранее был внесен законопроект о продаже лекарств, в том числе через интернет. Он уже принят в первом чтении, но второе пока отложено. Профильные ведомства предлагают ряд поправок, в том числе, ограничение торговли лекарствами в интернете Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем.