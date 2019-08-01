По меньшей мере трем задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве, уже предъявлены обвинения

Как пишет издание РБК, в рамках расследования обвиняемыми проходят Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло. Следственный комитет, между тем, говорил, что в причастности к массовым беспорядкам подозреваются десять человек, из них пятеро задержаны. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах передает, что в Подмосковье в штаб по расследованию дела о массовых беспорядков планируется доставить более пятидесяти человек, которые находятся под административным арестом.