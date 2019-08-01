Подмосковные музеи получат картины, оружие и антиквариат из коллекции бывшей жены экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова. Более 1300 предметов поступят в два музея. Это выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре и музей-заповедник «Пушкино» в Больших Вяземах, — рассказали агентству «Интерфакс» в областной администрации. Картины Маковских, Сурикова, Левитана, Шагала, Бенуа, Фалька, гравюры, книги, иконы были арестованы в Санкт-Петербурге. Они находились в коллекции Жанны Булах. Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов обвиняется в хищении более 11 миллиардов рублей и других преступлениях.