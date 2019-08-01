Финляндия рассчитывает, что число россиян, которые хотят оформить шенгенскую визу в республику, не уменьшится. Ранее дипмиссия предупредила о том, что будут ужесточены требования. С сентября гражданам России придется предоставлять посольству полный пакет документов, в том числе подтверждение финансовой состоятельности, место проживания и билеты. Об этом стало известно сегодня. В финском посольстве говорят, что пока рано судить, как новые правила повлияют на количество заявителей.