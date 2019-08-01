Силовики, которых направили пресекать субботние протесты в Москве, по некоторым данным, останутся без премий. По распоряжению начальства, как пишет интернет-издание Znak.com, они вышли в свой выходной на работу и это не будут компенсировать денежными выплатами или отгулами. Об этом изданию рассказал администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Он говорит, что ему уже поступают жалобы от сотрудников МВД. Точное количество служащих ведомства и бойцов Росгвардии, которые участвовали в подавлении акции протеста, пока неизвестно. По этой причине, Znak.com направил в ведомство запросы.