В МИДе заявили о том, что организаторы поездки российских журналистов в ЦАР заведомо поставили их жизни под угрозу

Убийство членов съемочной группы произошло год назад в Центральноафриканской республике, куда они приехали снимать документальный фильм о наемниках ЧВК «Вагнера» — ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В российском МИДе сообщили, что к организаторам поездки журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР остается много вопросов. Так съемочная группа работала в республике по туристической визе, введя в заблуждение посольство и не получив аккредитации. Российское диппредставительство так же не было поставлено в известность о прибытии журналистов, при том что на сайте предупреждали о сложной военно-политической обстановке в столице ЦАР. Группа также пользовалась поддельными пропуском с символикой ООН, а если бы их засекли на охраняемом объекте с камерой, их арестовали бы по подозрению в шпионаже. В МИДе отметили, что непонятно, цитата, «какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни». В Министерстве также сообщили, что генпрокуратура Центральноафриканской республики сообщила о значительном продвижении в расследовании этого убийства.

Расследователи центра «Досье» ранее опубликовали доклад, в котором утверждается, что версия об убийстве в результате ограбления выдумана людьми Евгения Пригожина. Убийство журналистов было преднамеренным и профессионально исполненным.