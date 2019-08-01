Алексей Навальный подал заявление в Следственный комитет об отравлении

Политик требует провести химико-токсикологическую экспертизу и потребовать видео с камер, которые установлены в спецприемнике, где он отбывает административный арест. Об этом рассказал его адвокат Вадим Кобзев. Навальный отбывает наказание в тридцать суток, которые ему назначили неделю назад по обвинению в призывах к участию в несогласованной акции. В минувшие выходные его госпитализировали в больницу с сильным отеком лица и покраснением кожи. Его лечащие врачи подозревают, что политика могли отравить неким химическим веществом.