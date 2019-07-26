Арестованных на акции протеста в Москве, по некоторым данным, свозят в штаб по расследованию массовых беспорядков

Арестованных за участие в субботней акции протеста в Москве, по некоторым данным, свозят в штаб по расследованию массовых беспорядков. По информации агентства «Интерфакс», он располагается на востоке Московской области. Там уже находятся около 10 следователей СКР. Собеседник агентства рассказал, что в ходе допросов предполагается получить данные о том, кто распространял анонс несогласованной акции, почему сам фигурант решил принять в ней участие и были ли при нем какие-либо предметы, которые можно считать оружием. Также у всех опрошенных возьмут образцы ДНК. По данным Интерфакса, всего в этот центр должны доставить более пятидесяти человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Писатель и журналист Виктор Шендерович, который также был задержан 27 июля, сравнивает происходящее с «болотным» делом. По словам Шендеровича, за последние недели страна прошла огромный путь в сторону ужесточения полицейского режима вплоть до политического террора.