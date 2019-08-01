Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы

Тульскому «Арсеналу» предстоит непростой поединок в Баку против местного «Нефтчи».

В первом матче в Туле канониры уступили бакинцам — 0:1. Да и опасных моментов у ворот гостей практически не создали. После этого Арсенал проиграл еще и Ростову в домашнем матче Чемпионата страны. Что лишь обнажило проблемы команды в новом сезоне. Без Бакаева, Мирзова и Джорджевича, которые являлись лидерами атаки туляков в прошлом сезоне, у команды в атаке мало что получается.

И даже палочка выручалочка «Арсенала» – стандартные положения – пока работает с перебоями.

Впрочем, класс российского клуба все-таки повыше. На что обращают внимание букмекеры, которые считают, что «Арсенал» по сумме двух встреч, все-таки, пройдет дальше. Для этого на переполненной Баксель-арене в Баку подопечным Игоря Черевченко необходима только победа.

Если же туляки не смогут добиться желаемого результата, то станут соавторами антирекорда. «Нефтчи» занимает лишь 273-е место в рейтинге УЕФА. Командам такого уровня российские клубы в еврокубках еще никогда не уступали.

Ответная игра Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом» начнется в 20 часов. Трансляция на канале Матч ТВ