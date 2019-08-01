Более 50 участников субботних протестов в Москве сейчас свозятся в штаб по расследованию дела о массовых беспорядках

Все они ранее были отправлены судами под административный арест. Как рассказал источник агентства «Интерфакса», сам штаб находится на востоке Московской области. Там уже работают более 10 следователей из столичного главка СКР. В ходе допросов, по словам источника агентства, следователи спрашивают у людей, от кого они узнали о готовящейся акции, почему решили в ней участвовать и брали ли с собой предметы, которые можно использовать в качестве оружия. У всех опрошенных будут взяты образцы ДНК. Официального подтверждения этой информации пока нет.