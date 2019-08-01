Власти Центральноафриканской республики были введены в заблуждение, когда выдавали визы журналистам, убитым год назад

Как сказали сегодня в российском МИДе, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали в республике без соответствующей аккредитации. У них не было разрешения на ввоз съемочной аппаратуры и проведения съемки. В этой связи, подчеркнули в ведомстве, остается множество вопросов к организаторам этой поездки. Сейчас расследованием убийства журналистов занимается Следственный комитет России. МИД пообещал и далее оказывать поддержку по этому вопросу в рамках своей компетенции. Между тем, как отмечают коллеги убитых, каких-либо результатов этого расследования они не наблюдают.