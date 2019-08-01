Роскомандзор предложил принять закон о зеркальном ответе на действия в отношении российских СМИ за рубежом

Поводом для этого стало решение британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Поправки коснутся закона «О СМИ», которые касаются регулирования работы иностранных изданий в России. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. В частности, по его словам, зарубежным СМИ могут грозить «крупные многомиллионные штрафы. В самом ведомстве чуть ранее сказали, что российские нормы благодаря поправкам будут приведены в соответствие с британскими стандартами. Их пообещали внести в Думу в ближайшие 10 дней. В Совете Федерации, в свою очередь, будут способствовать принятию закона о зеркальном ответе на действия против российских СМИ за рубежом. По крайней мере, об этом агентству РИА «Новости» сказал глава профильного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас.

Британский регулятор Ofcom ранее оштрафовал телеканал RT за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. Он полагает, что канал давал предвзятые новости в период с середины марта по конец апреля прошлого года. Подобные программы, как отмечает Ofcom, касались текущей политической повестки и тем, вызывающих разногласия. При этом в начале года на фоне претензий Лондона к RT Роскомнадзор начал проверку в отношении «Русской службы BBC». Она касалась подозрений в использовании изданием цитат лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом, в частности, говорил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.

В ведомстве тогда не скрывали, что проверка связана именно с обвинениями Ofcom в адрес канала RT.

В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что действия Москвы по отношению к BBC будут зависеть от отношения британских властей к российским СМИ.