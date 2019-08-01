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18:25, 01 августа 2019

Генсек ООН объявил о создании комиссии по расследованию авиаударов по гражданским объектам в Идлибе

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании комиссии по расследованию авиаударов по гражданским объектам в сирийской провинции Идлиб. Запад и ряд других стран считают, что за этим стоят войска президента Башара Асада и российская авиация. Москва это отрицает.

Расследование решили начать после получения соответствующего запроса от 10ти стран Совета Безопасности. В числе них США, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Перу и ряд других. Власти этих стран обвиняют в обстрелах больниц, школ и других объектов, подконтрольных ООН, официальный Дамаск и российских военных, которые оказывают сирийцам поддержку с воздуха. 22 июля по данным стран Запада были нанесены по жилым домам и рынку в городе Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб. Погибли 35 человек, в том числе женщины и дети. До этого в течение прошлого месяца удары неоднократно наносились по гражданским объектам. Были повреждены или разрушены более десяти больниц и школ, несколько сооружений по очистке воды и подстанций скорой помощи. Бомбы попали и в крупнейший в регионе госпиталь. За три месяца в результате наступления правительственных войск при поддержке российских военных в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли более пятисот мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков. Ещё более двух тысяч ранены, эти цифры приводил Сирийский центр мониторинга прав человека. Правозащитники утверждали, что российские и сирийские военные преднамеренно наносят удары по мирному населению и сбрасывают бомбы на больницы и школы. В организации Human Rights Watch заявляли, что во время атак используются кассетные боеприпасы и зажигательное оружие.

По данным ООН, с начала операции в Идлибе как минимум 300 тысяч человек бежали из районов бомбардировок к границе с Турцией. Всего в регионе проживает три миллиона мирных жителей, включая миллион детей.

Москва настаивает, что гражданские объекты не атакует. Так обвинения в атаке рынка в провинции Идлиб постпред Росси при ООН Василий Небензя назвал ложью.

Комиссия, созданная генсеком ООН, должна изучить обстоятельства разрушения или нанесения ущерба атакованным объектам. После этого будет подготовлен отчёт, который представят генсеку организации.

Россия и Турция в сентябре прошлого года подписали меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.



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