Две трети жителей Норвегии считают, что Владимир Путин и Россия угрожают миру во всем мире

Об этом пишут некоторые норвежские издания.

Российская угроза – излюбленная тема местной прессы, пишет газета Дагбладет. Подавляющее большинство норвежцев опасаются угрозы мировой стабильности со стороны России и ее президента, о чем свидетельствуют последние опросы общественного мнения, которые провел по заказу издания национальный институт общественных исследований Ипсос. 67 процентов норвежцев в большей или меньшей степени опасаются Путина и России, что на десять процентов больше, чем еще в декабре прошлого года. Ипсос опросил тысячу жителей страны, и в результате, значительной и весьма значительной угрозой это считают, соответственно, 18 и 49%.

Одна из наиболее освещаемых в местной прессе тем, касающихся южного соседа в последнее время – это скандал вокруг Фруде Берга, приехавшего в Россию около двух лет назад, как он сам признал, по заданию норвежской разведки и получившего там 14 лет тюрьмы. Кроме того, печать также пишет о «злейшем и опаснейшем враге Путина», Алексее Навальном, которого (в очередной раз) посадили в тюрьму, а в минувшее воскресенье он оказался в больнице, как подозревают его соратники, будучи отравленным (цитата по сайту ИноСми).

Страх норвежцев перед Путиным, вероятно, предопределили аннексия Крыма и события на Украине и в Сирии, — пишет Дагбладет, ссылаясь на мнение эксперта Норвежского института социальных наук. – Эти конфликты тянутся уже долго, но люди помнят об их истоках. По словам аналитика, десятипроцентный рост за полгода в опросах, «бросается в глаза».

Новым признаком агрессивной и напористой политики Москвы стало вмешательство в сирийскую войну, которым она бросает вызов Соединенным штатам, отмечает другой эксперт издания. Путин хочет сделать Россию великой державой, которую боятся и уважают, но «российская экономика слишком слаба, провинция совершенно не развита», и, снова цитата, «завоёвывать уважение приходится другими методами. Например, бряцать оружием».

По мнению норвежских экспертов, Россия, в свою очередь, также опасается появления в Норвегии военных баз США и, в целом, усиления американского присутствия у её границ.