Сенат США одобрил на уровне профильного комитета санкции против трубопровода Северный поток-2

Это означает, что закон почти со стопроцентной вероятностью будет принят всем Конгрессом.

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил в среду законопроет о санкциях в отношении газопровода между Россией и Германией «Северный Поток — 2, голосами 20 против двух. Автор законопроекта — политический тяжеловес и сторонник Дональда Трампа, республиканец Тед Круз заявил, что «Россия известна тем, что использует энергоресурсы в качестве оружия». Санкции предлагается ввести с отношении морских судов, которые прокладывают российские газовые трубы на глубине 30 и более метров ниже уровня моря — и эта мера также может применена и к проекту Турецкого потока.

Законопроект по санкциям в отношении Северного Потока-2 поддержал и топовый демократ сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес — заявив при этом, что США должны укрепить связи с Германией.

Одобрение законопроекта профильным комитетом означает почти стопроцентное принятие закона всем Сенатом. После чего закон должен будет быть принят и Палатой Представителей, но в ней — в комитете по иностранным делам, сопутствующий законопроект был одобрен в прошлом месяце. Так что в итоге останется только подписание закона Дональдом Трампом, который больше всех и выступал против строительства Северного Потока-2.

Глава сенатского комитета республиканец Джим Риш также анонсировал рассмотрение другого законопроекта о санкциях в отношении России — бипартийного Закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA), который предусматривает обширные и жесткие санкции против российского нефтяного и газового сектора.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода.

Проблемы со строительством Северного потока вряд ли приведут к разногласиям ЕС с США, сказал в эфире «Эха» профессор финансов IE Bisiness school (Мадрид) Максим Миронов. В Nord Stream-2 AG тем не менее напомнили, что в проекте «Северный поток-2» участвует более тысячи компаний.