10 человек подозревают в причастности к массовым беспорядкам на протестной акции в минувшую субботу

Пятеро из них уже задержаны, троим предъявлены обвинения. О том, что известно о возможных фигурантах этого уголовного дела, рассказывает Мария Китаева

Следователи, как утверждают в СК, получили доказательства причастности более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Задержаны пятеро участников акции, но фамилии назвали только троих. Это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Портал ОВД-Инфо также пишет о том, что среди них может быть Самариддин Раджабов. Кто остальные – пока неизвестно. Однако сообщалось, что сегодня полицейские приходили еще к нескольким участникам акции, двое не открыли дверь, у одного, Сергея Фомина, прошел обыск, а Владислава Дульцова увезли в наручниках, на допрос также забрали тех, кто находился в спецприемнике.

Среди тех, чьи фамилии назвали в СК в связи с новым делом, в частности Кирилл Жуков. Его сначала оштрафовали за участие в акции на 10 тысяч рублей, а потом предъявили обвинения сразу по двум статьям — участие в массовых беспорядках, которые, с точки зрения следствия, имели место на митинге, и применение насилия в отношении представителя власти. Этот момент попал на видеозапись, на которой видно, как Жуков касается забрала шлема одного из бойцов ОМОНа, потом протягивает руку к другому, затем отходит. Адвокат мужчины Светлана Байтурина сообщила «Эху», что ее подзащитный виновным себя не считает, а предъявленные ему обвинения необоснованны.

Байтурина также подчеркнула, что второе обвинение – участие в массовых беспорядках – не содержит никакой конкретики.

Между тем, по этому делу также задержан волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло. Как рассказал «Эху» его адвокат Валентин Карелин, активист отказался отвечать на вопросы следователей.

Миняйло предъявлено обвинение. Как сообщил адвокат, активист вину не признает и настаивает, что участия в акции не принимал, так как в этот момент находился в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал Любовь Соболь. Следствие, между тем, намерено ходатайствовать об аресте всех пятерых задержанных. Тем временем, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, количество подозреваемых может достичь 30 человек.

Как сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, расследовать это дело поручено Дмитрию Смадичу. Он же ведет дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.

Задержания и аресты после акции 27 июля можно назвать новым Болотным делом, сказал в эфире «Эха» журналист и писатель Виктор Шендеровч. За последнюю неделю мы прошли огромный путь в сторону ужесточения полицейского режима вплоть до политического террора, добавил Виктор Шендерович.