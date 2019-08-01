Суд арестовал подозреваемого в убийстве петербургской гражданской активистки Елены Григорьевой

Это уже третий человек, на которого вышло следствие.

Подозреваемого зовут Алексей Волнянко. Он работал кладовщиком в одном из магазинов электроники города. Об этом сообщает пресс-служба петербургского следственного комитета. Показания на Волнянко дал предыдущий задержанный по имени Даврон Мухамедов. Первым подозреваемым был местный дворник, но его быстро отпустили. По данным следствия, Елена Григорьева выпивала с Мухамедовым в квартире одного из домов по улице Ленсовета. Затем женщина переместилась на Пулковскую улицу. Там Григорьева пила уже с другим мужчиной. Единственное, что о нём известно, так это то, что он 1990 года рождения. Как считают следователи, они поссорились. Тогда мужчина ударил Григорьеву ножом не менее восьми раз. Нож он выбросил в кусты. Подозреваемый признал вину. Предыдущий подозреваемый Даврон Мухамедов на свободу не выйдет. Он признался, что ранее ограбил человека. Правозащитник Динар Идрисов рассказывал, что до гибели активистка обращалась в полицию из-за угроз. По информации «Фонтанки», активистка входила в список жертв проекта «Пила против ЛГБТ». Что касается Алексея Волнянко, то в следственном изоляторе он пробудет как минимум до конца сентября.

Елена Григорьева переехала в Петербурга из Великого Новгорода. Ее знали как активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений.