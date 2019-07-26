Ситуация с лесными пожарами в России становится все более напряженной

Премьер-министр подписал набор поручений по борьбе с пожарной опасностью в Сибири и на Дальнем Востоке. Они затрагивают целый комплекс мер, — сказал Дмитрий Медведев. «Перечень подготовлен, и мною с утра подписан. Он будет опубликован. В частности, он касается усиления группировки сил и средств, которые задействованы на тушении лесных пожаров в различных местах…созданием новых структур, которые будут этим заниматься в регионах, увеличением численности лесных инспекторов, другими вопросами кадрового обеспечения. В населенных пунктах, которые могут подвергнуться задымлению от лесных пожаров, контролю за содержанием вредных и загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, состоянием здоровья населения». Медведев подчеркнул, что необходимо провести информационные кампании, чтобы «людям было понятно что и как происходит».

Лесные пожары в ряде регионов России не утихают уже несколько недель. В основном они наблюдаются на востоке страны, — сказал начальник управления космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Василий Карташев. В МЧС подчеркивают, что угрозы для поселений нет.

Версия поджогов лесов в Сибири весьма правдоподобна и широко обсуждается, сказал в эфире «Эха» редакционный директор сайта «Тайга.инфо» Евгений Мездриков. Внимание высокого начальства к проблеме пожаров в Сибири привлекли публикации в СМИ и возмущение общественности, добавил Мездников.

Представители «Гринписа» отдали в администрацию президента петицию о пересмотре подхода к так называемым зонам контроля. Нынешние ЧП в регионах показали необходимость перемен, — сказал эксперт по лесным пожарам российского отделения организации Антон Бенеславский. Он добавил, что также необходимо увеличить финансирование на борьбу с пожарами в Сибири.