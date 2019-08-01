МЧС России не исключает принятие помощи от США в тушении лесных пожаров

В то же время, в пресс-службе ведомства сказали, что в Сибири у них уже действует авиагруппировка для борьбы с огнем. Сама Россия в прошлом неоднократно предлагала Вашингтону помощь в борьбе с природными пожарами в штатах Нью-Мексико и Калифорния. Тогда американская сторона ее не принимала. Накануне вечером президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что Штаты готовы оказать содействие Москве в борьбе с природными пожарами в Сибири.