Федеральная Налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала «Дождь»

Фотографию запроса представителей ведомства опубликовала в своем Фейсбуке генеральный директор телекомпании Наталья Синдеева. Она предположила, что это связано с освещением «Дождем» протестов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, — пишет интернет-издание «Медиазона». В день субботней акции на «Дождь» пришла полиция, которая вызвала на допрос в Следственный комитет главного редактора телеканала Александру Перепелову.