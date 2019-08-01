Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов по гражданским объектам в  сирийском Идлибе

Будет учреждена специальная комиссия. Ранее соответствующий запрос направили 10 стран, в том числе, США, Великобритания. Франция и Германия.



Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил во вторник, что более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерации, привели к бойне в зоне деэскалации в Идлибе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь призвал не спешить публиковать непроверенную информацию.