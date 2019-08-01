Дым от горящих лесов в Сибири достиг США и Канады

Площадь пожаров в России превысила 3 тысячи гектаров.

Дым распространился над Аляской, вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков NASA. Между тем, в Якутии из-за пожаров введен режим ЧС регионального значения. Чрезвычайная ситуация также объявлена в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. Для тушения лесных пожаров планируют применять пиропатроны, поставляемые «Ростехом» — они вызывают осадки искусственным образом. К процессу также подключилась авиация МЧС. Ранее в министерстве объяснили распространение пожаров на большой территории тем, что не были приняты достаточные меры тушения очагов возгорания. Между тем, премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету начать проверку для выявления умышленных поджогов с целью скрыть незаконную заготовку древесины.

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