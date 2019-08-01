Москва рассматривает предложения Трампа о помощи по тушению пожаров в России как шаг к восстановлению диалога

Москва рассматривает предложения Дональда Трампа о помощи по тушению пожаров в России как шаг к восстановлению диалога. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе США состоялся телефонный разговор двух президентов. Дональд Трамп предложил помощь, а российский лидер ответил, что воспользуется предложением при необходимости.