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16:30, 01 августа 2019

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Всего на причастность к этому проверяется десять участников акции 27 июля. Об этом сообщил Следственный комитет.

Среди задержанных Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.
В Следственном комитете планируют продолжить задержания подозреваемых.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несанкционированной акции 27 июля, участники которой выступали в поддержку независимых кандидатов



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