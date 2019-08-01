Генпрокуратура и Следственный комитет будет проводить проверки намеренного создания лесных пожаров. Это связано с поручением Дмитрия Медведева. Глава правительства не исключил, что кто-то таким способом может пытаться скрыть незаконную заготовку древесины.

Сегодня в Чите премьер сообщил, что к решению проблемы лесных пожаров будут привлечены различные ведомства. По словам Медведева, необходима информационная кампания, чтобы – цитирую, — людям было понятно, что и как происходит.